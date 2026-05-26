На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини
Правоохоронці встановлюють обставини замаху на вбивство міського голови П'ятихаток, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"26 травня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову міста. Попередньо встановлено, що зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.
Повідомляється, що після скоєного нападник втік з місця події. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та розшукових заходів для встановлення місцеперебування та затримання зловмисника.
На місці працює керівництво управління карного розшуку та Кам'янського районного управляння поліції, слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
Поліція встановлює всі обставини події.