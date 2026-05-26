Інтерфакс-Україна
12:26 26.05.2026

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців на одному з пляжів у Дніпровському районі столиці – під час купання у р. Дніпро вони стрибнули з пірсу і не випливли.

В телеграм-каналі у вівторок поліція Києва зазначає, що інцидент стався на минулих вихідних у столичному Гідропарку.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. У подальшому рятувальники відшукали тіла двох загиблих – ними виявились громадяни іншої країни, 20 та 25 років", – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство з додатковою відміткою "Нещасний випадок".

Триває досудове розслідування.

 

11:24 26.05.2026
Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

10:38 26.05.2026
До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

10:22 26.05.2026
Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

10:00 26.05.2026
В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

19:02 25.05.2026
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

18:44 25.05.2026
СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

