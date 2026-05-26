Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців на одному з пляжів у Дніпровському районі столиці – під час купання у р. Дніпро вони стрибнули з пірсу і не випливли.

В телеграм-каналі у вівторок поліція Києва зазначає, що інцидент стався на минулих вихідних у столичному Гідропарку.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. У подальшому рятувальники відшукали тіла двох загиблих – ними виявились громадяни іншої країни, 20 та 25 років", – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство з додатковою відміткою "Нещасний випадок".

Триває досудове розслідування.