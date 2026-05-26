12:17 26.05.2026

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

В Україні у середу, 27 травня, вночі у північних областях місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

У Києві у середу вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 травня найвища температура вдень була 33,6° в 2007р., найнижча вночі 1,7° тепла в 1904р.

У четвер, 28 травня, вночі на півдні, сході країни та в Карпатах, вдень в Україні, крім південних областей та Закарпаття, невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У Києві у четвер вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

