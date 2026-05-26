12:01 26.05.2026

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

Лише за минулу добу в Україні на водоймах загинули 5 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"У Києві вилучили з Дніпра тіла двох чоловіків. На Харківщині підняли тіло чоловіка з річки Роганка. На Закарпатті у селі Богдан з річки Біла Тиса вилучили тіло жінки, а на Житомирщині у селі Гальчин виявили у ставку загиблу жінку", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку травня на водоймах країни загинуло вже 49 людей, серед яких троє дітей.

"З початком купального сезону закликаємо бути вкрай обережними! Не нехтуйте правилами безпеки, обирайте лише перевірені місця для відпочинку та пильнуйте дітей. Бережіть себе!", – наголосили в ДСНС.

 

