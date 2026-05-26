Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Інформація про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади, що біля кордону з РФ, підрозділами 34-ї омсбр РФ та "розгром" українських сил є черговою акцією російської інформаційно-психологічної операції і не відповідає дійсності, заявили у 14-му Армійському корпусі.

"Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі. Спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських "штурмових груп" та вигадуючи "тижневі бої", має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії "смуги безпеки" для внутрішнього російського споживача", – йдеться у повідомленні у соцмережах.

Військові наголосили, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, ситуація повністю керована.

14 АК закликав довіряти виключно офіційним джерелам та "не поширювати вигадки окупантів, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями".