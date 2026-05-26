Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження командних пунктів, пунктів управління безпілотниками, складу БпЛА та складів матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території України, також підтверджені результати попередніх уражень, зокрема, на території РФ.

"25 травня та в ніч на 26 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів агресора. Зокрема, уражено командний пункт противника (Очеретине, Донецької обл.) та пункт управління полку (Верхня Криниця, Запорізької обл.). Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено склад БпЛА ворога та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки (Донецька обл.), а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Також уражено залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого (Донецька обл.).

Також у Генштабі підтвердили результати попередніх уражень нафтопереробного заводу "Сызранский" та лінійно виробничо-диспетчерської станції "Ярославль".

"За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский" (Сизрань, Самарська обл., РФ), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року… ЛВДС "Ярославль" – уражено 25 травня – пошкоджено обладнання та резервуари", – повідомили військові.

Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" (Ярськ, Луганська обл.).