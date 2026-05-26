Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

Депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук направив звернення до мера Києва Віталія Кличка і генерального прокурора Руслана Кравченка щодо недобудови "Апрель-2" (ТРЦ "April City") в столиці.

"Петиція про знесення ТРЦ "Апрель-2" набрала необхідну кількість голосів! Дякую всім, хто підписав. Від себе вчора надіслав 4 депутатські звернення", – написав Грищук в соцмережі Threads у вівторок.

Зокрема, за його словами звернення були направлені до мера Києва Віталія Кличка, до генерального прокурора Руслана Кравченка і в профільні Департаменти Київської міської державної адміністрації (КМДА) про надання інвестиційних договорів і договір оренди земельних ділянок.

Зокрема, у зверненні до мера депутат просить внести на розгляд Київської міської ради проєкт рішення щодо припинення дії договорів, пов'язаних із реалізацією проєкту реконструкції зупинкової станції лінії швидкісного трамвая "Кільцева дорога".

У звернення до генпрокурора Грищук просить: вжити заходів щодо забезпечення повного, всебічного та ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016100000001248 від 3 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 (самовільне будівництво) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України; звернутись із позовом до суду про захист інтересів держави та територіальної громади Києва у зв'язку з порушенням порядку користування земельними ділянками ТОВ "Фаворит-Поліс" під час проведення реконструкції зупинкової станції лінії швидкісного трамвая.

Як повідомлялося, 26 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити станцію швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.