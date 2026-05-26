11:11 26.05.2026

Нацполіція: викрито схему привласнення 27 млн грн гумдопомоги деокупованим громадам Київщини

Національна поліція України викрила схему привласнення 27 млн грн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини: підозри отримали семеро учасників злочинної групи, в тому числі організатор, який є адвокатом.

"У ході досудового розслідування встановлено, що організатором схеми став адвокат – керівник адвокатського об'єднання", – йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції у вівторок.

В Нацполіції зазначають, що до реалізації оборудки адвокат залучив своїх знайомих, які відповідали за окремі напрямки її функціонування.

"Саме вони підшуковували людей на ролі формальних керівників окремих благодійних і громадських організацій та спілок, забезпечували відкриття банківських рахунків, організовували документальне оформлення фіктивних операцій та подальше підписання необхідних документів", – наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, фігуранти використовували підконтрольні їм благодійні структури як прикриття для привласнення державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню.

"Вони подавали до комісії Міністерства соціальної політики листи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини. У документах детально вказували потреби людей – продукти харчування, генератори та товари першої необхідності. Після ухвалення позитивних рішень бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій", – уточнюють в поліції.

Надалі ці гроші мали бути використані для закупівлі та доставки допомоги людям, які пережили окупацію, однак, як встановили поліцейські, значну частину отриманих коштів учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних підприємств.

В поліції уточнюють, що для приховування противоправних дій зловмисники подавали до Міністерства соціальної політики звіти з недостовірними відомостями: у документах зазначалося, що гуманітарна допомога нібито поставлена в повному обсязі та використана за призначенням, а насправді ж заявлені товари до громад надходили частково або не надходили взагалі.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по липень 2022 року учасники групи реалізували щонайменше три епізоди привласнення державних коштів.

"Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 26,9 млн грн. За даними слідства, на привласнені кошти фігуранти придбали два автомобілі преміумкласу, чотири квартири у столиці та дві земельні ділянки на території Київської області", – наголошують в Нацполіції.

Поліцейські провели понад два десятки обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують реалізацію корупційної схеми.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції у лютому та травні 2026 року повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування цієї схеми, а також перевіряють роль тих, хто міг координувати або забезпечувати її діяльність.

