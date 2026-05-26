В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднило для громадського обговорення проєкту закону "Про внесення змін до закону "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" щодо врегулювання питання захисту від дискримінації за асоціацією, множинної дискримінації та мови ворожнечі".

Згідно з повідомленням Держетнополітики, законопроєкт розроблений з метою модернізації національного механізму захисту основоположних прав і свобод людини шляхом його синхронізації з актуальними стандартами Європейського Союзу та Ради Європи.

Зокрема, проєкт спрямований на розширення понятійного апарату базового закону через нормативне закріплення термінів "дискримінація за асоціацією", "множинна дискримінація" та "мова ворожнечі"

Так, передбачається визначити, що дискримінація за асоціацією – ситуація, в якій особа або група осіб зазнають дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим законом, через наявний зв'язок між ними і особами або групами осіб з причини захищених ознак останніх.

В свою чергу, множинна дискримінація – це ситуація, за якої особа або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі, встановленій цим законом, більш ніж за однією захищеною ознакою.

Крім того, унормовується, що мова ворожнечі – це усі форми висловлювання, що підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують насильство, ненависть, ворожнечу, дискримінацію чи насильство щодо особи або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, етнічного чи соціального походження, національності, громадянства, мови, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віку, стану здоров'я, інвалідності, місця проживання, майнового стану, сімейного чи соціального статусу, політичних, релігійних чи інших переконань, або за іншими ознаками, які можуть бути дійсними або припущеними.