На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів, застосовуючи артилерію, РСЗВ та БПЛА, повідомляє Національна поліція України.

"російські військові неодноразово обстрілювали з артилерії територію лікарні в Білозерці. Внаслідок ударів постраждали дві медичні сестри віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Херсоні у мікрорайоні "Корабел" в результаті атаки FPV-дроном 49-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму й вогнепальне уламкове поранення спини. Під артилерійським обстрілом перебувала центральна частина міста, зазнав пошкоджень музей.

З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Антонівку та Широку Балку.