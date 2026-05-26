10:26 26.05.2026

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів, застосовуючи артилерію, РСЗВ та БПЛА, повідомляє Національна поліція України.

"російські військові неодноразово обстрілювали з артилерії територію лікарні в Білозерці. Внаслідок ударів постраждали дві медичні сестри віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Херсоні у мікрорайоні "Корабел" в результаті атаки FPV-дроном 49-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму й вогнепальне уламкове поранення спини. Під артилерійським обстрілом перебувала центральна частина міста, зазнав пошкоджень музей.

З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Антонівку та Широку Балку.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область #поліція

10:08 26.05.2026
На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

10:00 26.05.2026
В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:35 26.05.2026
У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

20:26 25.05.2026
У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

07:11 25.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

