Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити станцію швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 травня і станом на 26 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, мешканці Києва, звертаємося до міської влади з вимогою припинити багаторічне приниження громади, спричинене будівництвом другої черги ТРЦ "April City". Вже понад 7,5 років цей об'єкт стоїть замороженим, перетворившись на іржавий символ безвідповідальності. Те, що колись подавалося як сучасний інвестиційний проєкт, на практиці виявилося звичайним захопленням стратегічного транспортного простору міста.

Ситуація з громадським транспортом перейшла всі межі абсурду. Зараз кінцева зупинка швидкісного трамваю – "Жуля Верна", оскільки повноцінний доступ до законної кінцевої станції "Кільцева дорога" фізично заблокований бетонними конструкціями недобудови", – йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиція вимагає: негайного демонтажу недобудованих конструкцій "Апрель-2", що розташовані над трамвайними коліями та станцією "Кільцева дорога"; звільнення проїжджої частини проспекту від бетонних опор та будівельних парканів для відновлення проєктної ширини дороги та ліквідації заторів; повного відновлення роботи станції "Кільцева дорога", щоб трамвай курсував до своєї законної кінцевої зупинки, а не розвертався на "Жуля Верна"; проведення комплексного благоустрою території навколо транспортного вузла, облаштування безпечних пішохідних переходів та освітлення; розірвання інвестиційного договору та договорів оренди землі із забудовником через невиконання зобов'язань протягом 7,5 років.