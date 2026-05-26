Петиція до Кабміну про недопущення встановлення в Україні Дня мисливства не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом не допустити встановлення в Україні свята "День мисливства" та запровадження мораторію на полювання не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 25 лютого і станом на 26 травня вона набрала лише 13 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Мисливство в Україні невід'ємно пов'язане з системною жорстокістю – від притравочних станцій до пропаганди насильства в соціальних мережах, від доведення мисливцями окремих видів тварин до межі зникнення до масових розстрілів диких і безпритульних тварин на замовлення ОМС. Держава не повинна святкувати чи вшановувати жорстокість", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції вимагала: не погоджувати проєкт указу "Про День мисливства" та не ініціювати встановлення в Україні свят, що прославляють вбивство диких тварин; ініціювати запровадження безстрокового мораторію на полювання з метою відновлення популяцій диких тварин; доручити Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України розробити програму переходу від мисливського господарства до нелетального управління фауною та розвитку екологічного туризму.