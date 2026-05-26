Інтерфакс-Україна
Події
10:17 26.05.2026

Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

2 хв читати

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань реалізації законодавства щодо запровадження множинного громадянства (підданства) в Україні.

Згідно з постановою №649 від 22 травня, очолює робочу групу прем'єр-міністр України, а заступниками голови є міністр внутрішніх справ і міністр закордонних справ.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади; підготовка пропозицій щодо: формування і реалізації державної політики у сфері множинного громадянства (підданства), визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань множинного громадянства питань, удосконалення нормативно-правової бази з питань, необхідних для забезпечення впровадження множинного громадянства в Україні; участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері громадянства; проведення аналізу практики застосування законодавства та міжнародного досвіду у сфері множинного громадянства.

Як повідомлялося, закон про множинне громадянство в Україні набрав чинності 16 січня 2026 року.

Згідно з законом українець може отримати громадянство держав, перелік яких визначає урядом. Громадяни визначених урядом України країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити. Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство України. Родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку. Крім того, громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою.

У жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, з якими може бути запроваджено спрощений порядок набуття громадянства України, а в травня 2026 року розширив його.

 

Теги: #кабмін #громадянство #закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 20.05.2026
Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

Ексзаступник міністра Власенко став тво голови Держгеонадр, звільнені два заступники міністра оборони – Мельничук

13:56 19.05.2026
Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

Зеленський підписав закон щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

12:38 19.05.2026
Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Зеленський підписав закон, який дає змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

09:08 19.05.2026
Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

18:24 18.05.2026
Уряд закріпив DREAM як офіційну платформу для роботи зі СПІ

Уряд закріпив DREAM як офіційну платформу для роботи зі СПІ

16:52 15.05.2026
Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

14:32 15.05.2026
Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

12:45 14.05.2026
Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

17:25 11.05.2026
Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

Кабмін розширив перелік держав для спрощеного набуття українського громадянства

ВАЖЛИВЕ

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

ОСТАННЄ

На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

Представники міжнародних делегацій відвідали Чорнобиль та Бородянку в межах Саміту міст і регіонів – КОВА

Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА