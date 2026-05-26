Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань реалізації законодавства щодо запровадження множинного громадянства (підданства) в Україні.

Згідно з постановою №649 від 22 травня, очолює робочу групу прем'єр-міністр України, а заступниками голови є міністр внутрішніх справ і міністр закордонних справ.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади; підготовка пропозицій щодо: формування і реалізації державної політики у сфері множинного громадянства (підданства), визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань множинного громадянства питань, удосконалення нормативно-правової бази з питань, необхідних для забезпечення впровадження множинного громадянства в Україні; участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері громадянства; проведення аналізу практики застосування законодавства та міжнародного досвіду у сфері множинного громадянства.

Як повідомлялося, закон про множинне громадянство в Україні набрав чинності 16 січня 2026 року.

Згідно з законом українець може отримати громадянство держав, перелік яких визначає урядом. Громадяни визначених урядом України країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити. Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство України. Родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку. Крім того, громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою.

У жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, з якими може бути запроваджено спрощений порядок набуття громадянства України, а в травня 2026 року розширив його.