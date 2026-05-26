10:08 26.05.2026

На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

Станом на ранок вівторка дві людини загинули, ще 21 – зазнали поранень через 36 ворожих обстрілів населених пунктів області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці поранено людину... У Краматорську поранено 16 людей... у Ясногірці дві людини загинули і три поранені… в Олексієво-Дружківці поранено людину", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Краматорському районі, у Миколаївці пошкоджено чотири багатоповерхівки; у Никонорівці три приватні будинки зруйновано і 11 пошкоджено; у Малинівці – чотири зруйновано та шість пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, у Билбасівці – крамницю, два кіоски і поштомат. У Краматорську пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю та дві автівки; у Михайлівці пошкоджено авто. В Андріївці два будинки зруйновано та чотири пошкоджено. У Черкаському пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і три приватні будинки.

У Бахмутському районі, у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

 

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:35 26.05.2026
У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

20:26 25.05.2026
У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

07:11 25.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

18:44 24.05.2026
П'ятеро постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів

07:58 24.05.2026
Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

