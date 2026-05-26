На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

Станом на ранок вівторка дві людини загинули, ще 21 – зазнали поранень через 36 ворожих обстрілів населених пунктів області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці поранено людину... У Краматорську поранено 16 людей... у Ясногірці дві людини загинули і три поранені… в Олексієво-Дружківці поранено людину", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Краматорському районі, у Миколаївці пошкоджено чотири багатоповерхівки; у Никонорівці три приватні будинки зруйновано і 11 пошкоджено; у Малинівці – чотири зруйновано та шість пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, у Билбасівці – крамницю, два кіоски і поштомат. У Краматорську пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки; у Біленькому пошкоджено приватний будинок і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю та дві автівки; у Михайлівці пошкоджено авто. В Андріївці два будинки зруйновано та чотири пошкоджено. У Черкаському пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і три приватні будинки.

У Бахмутському районі, у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.