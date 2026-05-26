Інтерфакс-Україна
Події
10:00 26.05.2026

В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

В Києві повністю відновлено рух транспорту на вулицях, які були перекриті зранку 24 травня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в телеграм-каналі.

Так, рух відновлено вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Глибочицькою), вулицею Дегтярівською (від перехрестя з вулицею Зоологічною до перехрестя з вулицею Юрія Іллєнка) та вулицею Білоруською (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Також відновлено рух Гаванським мостом (в обох напрямках) та вулицею Зрошувальною (від перехрестя з вулицею Академіка Горбунова).

 

