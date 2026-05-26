На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

За минулу добу дев'ять людей постраждали від російських ударів по населеним пунктам області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Середино-Будська громада – постраждали чоловіки 29 і 42 років; Великописарівська громада – постраждала 74-річна жінка; Сумська громада – постраждав 31-річний чоловік; Роменська громада – постраждали жінки 56, 59 та 84 років; Хутір-Михайлівська громада – постраждали жінки 51 та 63 років", – написав він у Телеграмі.

Григоров повідомив, що 42-річний чоловік перебуває у важкому стані – у нього значні опіки тіла. Також у лікарні залишається 29-річний постраждалий. Медики надають необхідну допомогу. Інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Також до лікарень звернулися постраждалі від попередніх атак у Сумській та Білопільській громадах.

За словами начальника ОВА, росіяни здійснили майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 19 громадах області, є численні руйнування житла, нежитлових приміщень та об'єктів інфраструктури.

З прифронтових територій евакуйовано 36 людей.

Повітряна тривога тривала 22 години 14 хвилин.