Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

Викрито трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які займалися "паперовою мобілізацією", повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі у вівторок генпрокурор зазначив, що посадовці ТЦК вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало, щоб прозвітувати про "успішне" виконання плану.

"Маючи законний доступ до держреєстру "Оберіг", чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані", – наголосив Кравченко.

Він уточнив, що для покращення статистики до переліку "мобілізованих" посадовці вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

За словами Кравченка, окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах.

"Насправді цих людей ніхто не призивав – підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики", – зауважив генпрокурор.

Так, згідно з повідомленням Кравченка, на Закарпатті, у Мукачівському РТЦК, 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи.

"Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей", – додав генпрокурор.

За його словами, в Золочівському РТЦК на Львівщині 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 2025 року "призвав" 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід – тримання під вартою або застава в розмірі 121,1 тис. грн.

"Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб, перевіряємо інші регіони на аналогічні схеми", – резюмував генпрокурор.