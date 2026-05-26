09:49 26.05.2026

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

Потенційні магістри й аспіранти, які не встигли зареєструватися для участі у вступних випробуваннях, матимуть змогу це зробити у другий період реєстрації – із 26 до 28 травня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Реєстрацію осіб, які бажають узяти участь у ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти очно (за умови особистої присутності вступника) та/або дистанційно. У разі подання документів дистанційно, потенційним магістрам та аспірантам потрібно надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначити інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що для зареєстрованих вступників на вебсайті Українського центру буде створено інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань", а доступ до неї здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

"Радимо майбутнім магістрам та аспірантам не відкладати реєстрації на останній момент", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, основний етап реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ тривав із 23 квітня до 14 травня включно. 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) і єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) до магістратури буде проведено за кордоном у 22 містах 10 країн.

 

