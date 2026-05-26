Інтерфакс-Україна
Події
09:48 26.05.2026

Представники міжнародних делегацій відвідали Чорнобиль та Бородянку в межах Саміту міст і регіонів – КОВА

2 хв читати

У понеділок Київську область відвідали представники міжнародних делегацій у межах IV Міжнародного саміту міст і регіонів, повідомив очільник у обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Поляки, французи, фіни, латвійці, норвежці, португальці, словаки, британці, естонці, шведи, чехи, італійці, нідерландці, австрійці, німці, представники демократичної Білорусі – сьогодні вони були на Київщині, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії, почути правду про злочини Росії та побачити, як українці відновлюють свої громади навіть після найстрашніших руйнувань", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За словами Калашника, серед учасників делегації була, зокрема, голова Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська та президентка Гданська Александра Дулькевич.

Делегації відвідали Чорнобильську зону відчуження, Чорнобильську атомну електростанцію та Прип'ять. Також гості побували у Бородянці – одному із місць російських злочинів проти мирного населення.

"Тут показав делегаціям масштаби руйнувань, яких зазнала громада під час окупації, та розповів про відновлення, яке сьогодні триває. Про нові житлові будинки, відбудову соціальної інфраструктури, укриття, освітні простори та повернення життя у громаду. Для нас важливо, щоб світ бачив не лише наслідки російської агресії, а й українську силу, єдність та здатність відновлюватися навіть після найважчих ударів", – розповів Калашник.

Він акцентував на тому, що Київщина сьогодні – це регіон, який "одночасно тримає пам'ять про пережите, відновлюється, розвивається та будує майбутнє".

 

Теги: #делегація #київська_ова #калашник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 12.05.2026
Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

17:27 20.04.2026
Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

16:21 17.04.2026
Модернізація полігонів та перехід до кластерної моделі: Київщина оновлює систему управління відходами

Модернізація полігонів та перехід до кластерної моделі: Київщина оновлює систему управління відходами

02:07 11.04.2026
Делегація Ірану прибула у Пакистан на переговори зі США – ЗМІ

Делегація Ірану прибула у Пакистан на переговори зі США – ЗМІ

08:55 21.03.2026
Українська делегація прибула до США для переговорів з американською стороною - ЗМІ

Українська делегація прибула до США для переговорів з американською стороною - ЗМІ

12:02 14.03.2026
На Київщині 6 населених пунктів лишились без тепло- та газопостачання через обстріл – ОВА

На Київщині 6 населених пунктів лишились без тепло- та газопостачання через обстріл – ОВА

14:37 11.03.2026
Група осіб з Угорщини, що прибула в Україну, не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей - МЗС

Група осіб з Угорщини, що прибула в Україну, не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей - МЗС

10:02 03.03.2026
Київська область отримала від Польщі 282 тонни дизелю - обладміністрація

Київська область отримала від Польщі 282 тонни дизелю - обладміністрація

15:09 20.02.2026
В Україну за два тижні прибуде австрійський федеральний міністр економіки з великою бізнес-делегацією - Сибіга

В Україну за два тижні прибуде австрійський федеральний міністр економіки з великою бізнес-делегацією - Сибіга

21:02 19.02.2026
Зеленський призначив на п'ятницю нараду з переговорною групою щодо подальших кроків

Зеленський призначив на п'ятницю нараду з переговорною групою щодо подальших кроків

ВАЖЛИВЕ

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

ОСТАННЄ

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

Петиція до Кабміну про недопущення встановлення в Україні Дня мисливства не набрала необхідних голосів

Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА