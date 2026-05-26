Представники міжнародних делегацій відвідали Чорнобиль та Бородянку в межах Саміту міст і регіонів – КОВА

У понеділок Київську область відвідали представники міжнародних делегацій у межах IV Міжнародного саміту міст і регіонів, повідомив очільник у обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Поляки, французи, фіни, латвійці, норвежці, португальці, словаки, британці, естонці, шведи, чехи, італійці, нідерландці, австрійці, німці, представники демократичної Білорусі – сьогодні вони були на Київщині, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії, почути правду про злочини Росії та побачити, як українці відновлюють свої громади навіть після найстрашніших руйнувань", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За словами Калашника, серед учасників делегації була, зокрема, голова Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська та президентка Гданська Александра Дулькевич.

Делегації відвідали Чорнобильську зону відчуження, Чорнобильську атомну електростанцію та Прип'ять. Також гості побували у Бородянці – одному із місць російських злочинів проти мирного населення.

"Тут показав делегаціям масштаби руйнувань, яких зазнала громада під час окупації, та розповів про відновлення, яке сьогодні триває. Про нові житлові будинки, відбудову соціальної інфраструктури, укриття, освітні простори та повернення життя у громаду. Для нас важливо, щоб світ бачив не лише наслідки російської агресії, а й українську силу, єдність та здатність відновлюватися навіть після найважчих ударів", – розповів Калашник.

Він акцентував на тому, що Київщина сьогодні – це регіон, який "одночасно тримає пам'ять про пережите, відновлюється, розвивається та будує майбутнє".