Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з головою Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support) генералом Річардом Ширреффом.

"Обговорили ключові завдання ради, порядок їх реалізації та напрямки консультативно-дорадчої роботи. Зокрема – розвиток військово-стратегічного діалогу з керівництвом країн-партнерів, поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України. Для нас це практичний інструмент залучення додаткової допомоги, експертизи та підтримки рішень, необхідних для розвитку й посилення спроможностей Збройних сил України", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Головнокомандувач наголосив, що ARES – це важливий механізм посилення міжнародної підтримки України, просування інтересів та потреб Збройних Сил у вищих військово-політичних колах держав-партнерів.

"Працюємо далі заради спільної мети – зміцнення безпеки України та всієї Європи", – резюмував він.