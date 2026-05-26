Інтерфакс-Україна
Події
09:06 26.05.2026

ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на 26 березня знешкодили 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання дев'яти безпілотників на 11 локаціях,таокж ворож атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в телеграм-каналі.

Загалом в ніч на 26 травня (з 18:00 25 травня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – рф. та ТОТ АР Крим, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.

 

