Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Через збройну агресію РФ частина Сумської області вранці у вівторок залишилася без електропостачання, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

"Частина Сумщини знеструмлена через збройну агресію рф…працюємо, щоб повернути світло", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті представництва.

У компанії також зазначили, що у разі зникнення електроенергії інформацію про причини знеструмлення можна отримати через індивідуальні канали сповіщення.