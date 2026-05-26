Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою "Іскандер", КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.