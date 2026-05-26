08:50 26.05.2026

ДСНС: На Полтавщині внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок, постраждала літня жінка

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Полтавському районі внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок та пошкоджено об'єкти інфраструктури, під завалами опинилася літня мешканка, яку рятувальники дістали та передали медикам, повідомили в ДСНС України.

"У Полтавському районі було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам", – інформують у відомстві ранком вівторка.

В ДСНС зазначають, що пожежі, котрі виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано. До ліквідації наслідків залучалося 82 рятувальники та 21 одиниця техніки.

 

Теги: #постраждалі #полтавська_область #атака

Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

