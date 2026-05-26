У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району протягом доби в Запорізькій області поранення дістали двоє людей, при цьому російські війська завдали загалом 787 ударів по 39 населених пунктах регіону, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 82 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – зазначено у повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі очільника ОВА ранком вівторка.

Зокрема, війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Лісному, Любицькому, Мар'ївці, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Верхній Терсі, Широкому, Долинці, Копанях, Васинівці та Червоному Яру.

Крім того, 580 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя, Новоселівку, Прилуки та Рибне.

"192 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю", – інформує Федоров.