Інтерфакс-Україна
08:11 26.05.2026

Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ
Під час розмови міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров передав президенту США Дональду Трампу послання від очільника Кремля Володимира Путіна.

"Рубіо щойно повідомив журналістам, що Лавров передав Трампу послання від Путіна, яке, за його словами, передав Рубіо", – повідомляє журналіст RFE/RL Алекс Рауфоглу у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Водночас Рубіо применшив припущення про те, що Росія нібито спеціально закликає США відкликати співробітників посольства з Києва, заявивши, що Москва лише широко попередила дипломатичні установи про те, що українська столиця залишається небезпечною.

"Небезпека в усіх цих війнах, які тривають і триватимуть, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – сказав Рубіо.

Коментуючи нещодавні масовані російські удари по Києву, державний секретар США зазначив, що вони підкреслюють необхідність припинення конфлікту.

"Кожного разу, коли ви бачите ці великі удари з того чи іншого боку, це нагадування про те, чому це жахлива війна", – сказав він, додавши, що США готові сприяти переговорам у разі появи відповідної можливості.

Як повідомлялося, раніше Державний департамент США у заяві, оприлюдненій на офіційному вебсайті зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у телефонній розмові обговорили російсько-українську війну.

У МЗС РФ заявили, що Лавров у розмові з Рубіо повідомив про намір Росії завдавати ударів у відповідь на атаки по її території та об'єктах.

 

