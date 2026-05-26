У Херсоні помер 53-річний чоловік, поранений 19 травня внаслідок атаки дрона "Молнія" – МВА

Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Чоловік, котрий 19 травня зазнав поранень у Херсоні внаслідок атаки дрона типу "Молнія", що залетів у вікно його квартири, помер від отриманих травм, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Стало відомо про смерть 53-річного херсонця, який 19 травня близько 21:00 постраждав у результаті атаки дрона типу "Молния". Ворожий безпілотник залетів у вікно квартири потерпілого", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка.

Як повідомляється, Чоловік одразу був госпіталізований, і лікарі весь цей час боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.