Інтерфакс-Україна
07:45 26.05.2026

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ, що сталася 24 травня, збільшилася до трьох осіб після виявлення під час аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі фрагментів тіла людини, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком вівторка.

За інформацією відомства, Жінка, вважається безвісти зниклою. Для встановлення остаточної особи виявлених фрагментів тіла буде призначено ДНК-експертизу.

 

07:51 26.05.2026
У Херсоні помер 53-річний чоловік, поранений 19 травня внаслідок атаки дрона "Молнія" – МВА

03:49 26.05.2026
Двоє людей загинули та троє поранені внаслідок авіаудару по Ясногірці на Донеччині – поліція

00:09 26.05.2026
Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

23:03 25.05.2026
Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

19:23 22.05.2026
Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

08:13 21.05.2026
У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару БпЛА загинула людина, ще двоє постраждали – ДСНС

04:22 21.05.2026
У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

22:40 20.05.2026
У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

