У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ, що сталася 24 травня, збільшилася до трьох осіб після виявлення під час аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі фрагментів тіла людини, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком вівторка.

За інформацією відомства, Жінка, вважається безвісти зниклою. Для встановлення остаточної особи виявлених фрагментів тіла буде призначено ДНК-експертизу.