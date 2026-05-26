Інтерфакс-Україна
Події
07:34 26.05.2026

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, один танк, 64 артсистеми, сім бронемашин, 1790 БПЛА, а також 377 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб, танків – 11 954 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од, артилерійських систем – 42 751 (+64) од, РСЗВ – 1 804 (+2) од, засоби ППО – 1 397 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од, спеціальна техніка – 4 221 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

08:02 25.05.2026
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

08:11 24.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

15:42 23.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

08:14 23.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

17:16 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

07:41 22.05.2026
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 135 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

ОСТАННЄ

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Роботу Сизранського НПЗ в РФ фактично зупинено після пошкодження ключової установки – ЗМІ

МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

Двоє людей загинули та троє поранені внаслідок авіаудару по Ясногірці на Донеччині – поліція

Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА