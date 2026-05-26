Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, один танк, 64 артсистеми, сім бронемашин, 1790 БПЛА, а також 377 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб, танків – 11 954 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од, артилерійських систем – 42 751 (+64) од, РСЗВ – 1 804 (+2) од, засоби ППО – 1 397 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од, спеціальна техніка – 4 221 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.