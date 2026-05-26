Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у телефонній розмові обговорили російсько-українську війну, повідомив Державний департамент США.

За інформацією відомства, розмова відбулася на прохання російської сторони.

"Державний секретар Марко Рубіо провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання міністра. Сторони обмінялися думками щодо російсько-української війни, двосторонніх відносин та ситуації в Ірані", – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Держдепартаменту США.

У МЗС РФ заявили, що Лавров у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив про намір Росії завдавати ударів у відповідь на атаки по її території та об'єктах.

У російському МЗС також стверджують, що Лавров згадав раніше оприлюднену заяву відомством від 25 травня щодо "рекомендацій" іноземним представництвам у Києві враховувати безпекову ситуацію.

Окрім того, за даними росЗМІ російська сторона порушила питання попередніх домовленостей щодо врегулювання українського "конфлікту", а також висловила оцінки щодо впливу європейських країн і української сторони на їх виконання.

