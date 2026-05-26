26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 травня відзначають Всесвітній день рудих, Всесвітній день лінді-хопу, Всесвітній день Дракули.

Православна церква вшановує святого апостола Карпа, одного з 70-ти.

Всесвітній день рудих

Це день людей із рідкісним, природним рудим кольором волосся. І хоча офіційного статусу це свято не має, воно завоювало любов і увагу мільйонів. Руде волосся — велика рідкість. Лише 1–2% населення планети мають такий колір волосся. Це результат мутації гена MC1R, що виникла тисячі років тому.

Організм рудих по-особливому реагує на біль і деякі медичні препарати. Це вже доведено науково. У цей день світ стає трохи теплішим — і не через погоду. Просто це час, коли рудоволосі сяють на повну, а всі інші — дякують їм за це світло.

Всесвітній день лінді-хопу

Це вшанування танцю, який народився в серці джазової культури Гарлему, і водночас — пам’ять про легендарного танцівника і новатора Френкі Меннінга. Саме він став тим натхненником, завдяки якому цей запальний свінговий стиль живе і розквітає вже понад століття.

Лінді-хоп — це не просто танець. Це справжній вибух емоцій і музики, поєднання свободи, імпровізації і грації. Виник він у 1920-х–30-х роках серед афроамериканської спільноти Нью-Йорка, і швидко став уособленням епохи свінгу. Цей стиль вражає своїми акробатичними трюками, легкістю рухів і шаленою енергією, яку неможливо стримати. Лінді-хоп — це мова тіла, що розповідає історії про радість, любов і життєву силу.

Всесвітній день Дракули

Це свято, присвячене одному з найзнаковіших персонажів світової культури — загадковому графу-вампіру, який вже понад століття надихає страх, захоплення та безліч творчих творів. Дракула — це не просто вигаданий герой, а справжній культурний феномен, народжений із роману Брема Стокера 1897 року. Цей таємничий вампір, що харчується кров’ю і володіє надприродними силами, став символом темної романтики і страху, об’єднавши в собі моторошність і чарівність. Образ Дракули має історичні корені — він натхненний реальною постаттю Влада Цепеша, жорстокого володаря Валахії, але Стокер перетворив його на легенду, що живе вічно у світі літератури та кіно.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Олександра Прокоповича Брижахи (1896–1938), українського диригента, музично-громадського діяча;

130 років від дня народження Юрія Дмитровича Соколова (1896–1971), українського вченого в галузі небесної механiки, математика, педагога, праведника народів світу за участь у порятунку його учня – математика С. Зуховицького;

130 років від дня народження Сидора Йосиповича Сакидона (1896–1974), українського письменника, перекладача; за іншими даними народився 25.05.1896 р.;

100 років від дня народження Майлза Девіса (Майлз Дьюї Девіс ІІІ) (1926–1991), американського джазового трубача, композитора, одну з найвідоміших постатей в історії джазу та музики XX ст.

Ще цього дня:

1093 - У день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна;

1648 - 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем;

1918 - Грузія проголосила незалежність, формально вийшовши зі складу Російської імперії й утворивши Демократичну Республіку Грузія;

1953 - У сумнозвісному Горлагу (Норильськ) розпочалося Норильське повстання політв’язнів, більшість з яких були українцями. Це стало одним із перших масових актів опору радянській репресивній системі;

2014 - Відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Церковне свято

Святого апостола Карпа, одного з 70-ти

Сьогодні, 26 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Карпа з 70. Він був не серед дванадцяти найвідоміших апостолів, але належав до тих, хто, маючи міцну віру, узяв на себе тягар місіонерства в перші десятиліття після Христа.

Карп походив із Малої Азії, найімовірніше з міста Берія, й за церковним переданням, був призначений єпископом саме там. Його ім’я згадується в посланні апостола Павла до Тимофія, що свідчить про їхню тісну духовну й місіонерську співпрацю. Карп був серед тих, хто супроводжував Павла в подорожах, допомагав у поширенні нової віри серед язичників та укріплював молоді християнські громади.

Про нього розповідають як про людину глибокої духовної чистоти, великої мужності та безкомпромісної вірності Христу. У переказах зазначається, що Карп був здатен до духовного прозріння, отримував небесні одкровення, мав дар зцілення й навіть виганяв з людей злих духів.

Своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством і зміцненню віри серед новонавернених. Згідно з деякими джерелами, він закінчив земне життя як мученик, хоча деталі його смерті невідомі.

Іменини:

Георгій, Іван, Олена

З прикмет цього дня:

Не можна починати щось нове — воно може зупинитися або не мати розвитку, адже день більше підходить для завершення, а не для старту.

Забороняється без потреби займатися фізичною працею — краще утриматися від важких справ і дати тілу й душі відпочити.

Ясний день — до теплого й врожайного літа; захмарено або дощ — літо буде вологим; рясна роса вранці — на гарну погоду й багатий врожай; вітер із півночі — літо буде прохолодне.

