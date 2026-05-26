05:50 26.05.2026

Роботу Сизранського НПЗ в РФ фактично зупинено після пошкодження ключової установки – ЗМІ

Сизранський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після пошкодження ключової установки первинної переробки сирої нафти внаслідок атаки дрона 21 травня, повідомляє Reuters.

За даними джерел, установка первинної переробки сирої нафти CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужності підприємства, була зупинена після атаки. Ремонт, за оцінками співрозмовників, може тривати понад місяць.

"Номінальна потужність заводу становить 8,5 млн метричних тонн на рік, або 170 000 барелів на добу. У 2024 році він переробив 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 000 тонн бензину та 700 000 тонн мазуту", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зазначав про підтвердження ураження нафтопереробного заводу в Сизрані (Самарська обл., РФ) за 800 км від державного кордону з Україною.

"Хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки – є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону – 800 кілометрів, НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене", , – сказав Зеленський у вечірньому відео-зверненні у четвер, текст якого було оприлюднено на сайті Офісу президента.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-syzran-oil-refinery-halted-by-may-21-drone-attack-sources-say-2026-05-25/

