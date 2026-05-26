МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

У відповідь на російські погрози щодо можливих ударів по Києву Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявило, що будь-які атаки на польські дипломатичні представництва розглядатимуться як свідомі й навмисні дії.

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що такі дії розглядаються як недружні, а також підкреслили, що Росія декларує проведення так званої "спеціальної військової операції", яка, за її заявами, має обмежуватися виключно військовими цілями. У цьому контексті вказується, що будь-які удари по цивільній інфраструктурі, включно з дипломатичними установами, є неприйнятними.

"Оскільки Росія, як вона заявляє, веде не війну, а так звану "спеціальну військову операцію", яка за визначенням повинна обмежуватися військовими об'єктами, будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипломатичні представництва, повинні розглядатися як недружні дії. Тому будь-який напад на польські дипломатичні представництва буде розглядатися як свідомий і навмисний", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Польщі у понеділок.

Також у МЗС Польщі заявили, що дії Російської Федерації тягнуть за собою серйозні правові та міжнародні наслідки та вкотре підривають її роль як постійного члена Ради Безпеки ООН: "Ми закликаємо Росію негайно припинити свою невиправдану і незаконну агресію та поважати свої міжнародні зобов'язання і договори".

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявляє, що незмінно розглядає будь-які напади на Україну, у тому числі на об'єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії, що призводять до масових людських жертв та інфраструктурних втрат", – йдеться в заяві.

Джерело: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz31