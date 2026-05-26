Інтерфакс-Україна
03:49 26.05.2026

Двоє людей загинули та троє поранені внаслідок авіаудару по Ясногірці на Донеччині – поліція

Унаслідок авіаційного удару російських військ по селищу Ясногірка Краматорської громади на Донеччині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень, повідомила Національна поліція України.

"Внаслідок обстрілу загинули 64-річний чоловік та його 38-річна невістка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Хлопчик, який разом з родиною перебував у будинку, дивом вижив", – йдеться в повідомленні пресслужби, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Поранення отримали троє жінок віком 46, 54 та 56 років. Їм надається амбулаторне лікування.

"Поліцейські-парамедики надавали першу допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні", – зазначено в повідомленні.

За даними відомства, атака сталася сьогодні вранці, коли бомба "ФАБ-250" з УМПК влучила у приватний будинок.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/67387

Теги: #наслідки #донецька #жертви #атака

