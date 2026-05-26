Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща здійснює постійний контроль за справою щодо нападу на 16-річного громадянина України Артема, який стався 7 травня на Свєнтокшиському мосту у Варшаві.

Від перших днів після інциденту справа перебуває на постійному консульському супроводі. У Посольстві України зазначають, що тримають ситуацію на контролі та підтримують взаємодію з відповідними органами Республіки Польща.

"Станом на сьогодні Артем почувається задовільно: він пройшов лікування та поступово повертається до звичного життя. Його інтереси представляє адвокат. Консульський відділ підтримує постійний зв'язок із родиною та й надалі триматиме на контролі перебіг розслідування, зокрема правову кваліфікацію дій нападників", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці офіційного представництва Посольства України в Республіці Польща у Facebook.

За словами відомства, 22 травня консул Посольства України в Республіці Польща відвідав родину постраждалого за місцем проживання. Під час візиту основну увагу було приділено стану здоров'я підлітка, перебігу лікування та актуальним потребам родини, а також з'ясуванню, що Артем перебуває у стані одужання.

25 травня, після стабілізації стану здоров'я Артема, у Консульському відділі Посольства України відбулася зустріч із його родиною, під час якої сторони обговорили подальші кроки щодо захисту прав неповнолітнього та його юридичного супроводу. Під час розмови консули детально роз'яснили передбачені державою механізми консульського захисту, права потерпілого, зокрема можливість отримання правової допомоги, а також підтвердили, що справа й надалі перебуватиме на консульському супроводі у тісній взаємодії з польськими правоохоронними органами.

У Посольстві України також відзначили увагу польської сторони до цієї справи та наголосили на важливості недопущення проявів насильства й ворожнечі: "насильству й ворожнечі на ґрунті національності, мови чи походження не може бути виправдання".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17Zh4PEH7c/?mibextid=wwXIfr