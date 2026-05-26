Інтерфакс-Україна
Події
01:54 26.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 210 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5529 дронів-камікадзе та здійснив 1904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39125

