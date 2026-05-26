00:09 26.05.2026

Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

Під час комбінованого ракетно-дронового удару російських військ по Одеському регіону одна людина загинула, ще щонайменше троє отримали поранення, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, одна людина загинула, щонайменше троє постраждали", – зазначив Кіпер у Телеграм.

За його словами, в Одесі внаслідок атаки пошкоджено скління та фасад об'єкта інфраструктури та прилеглих будівель. Дані щодо наслідків удару уточнюються.

Очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак повідомив, що вибуховою хвилею також пошкоджено вікна у навчальному закладі та житлових будинках поблизу.

"Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч", – зазначив Лисак. Він додав, що спеціалісти районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінку масштабів ушкоджень.

Джерела: https://t.me/odeskaODA/16315

https://t.me/odesaMVA/2272

23:03 25.05.2026
Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

21:53 25.05.2026
Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

19:02 25.05.2026
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

06:50 24.05.2026
Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

