Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

Під час комбінованого ракетно-дронового удару російських військ по Одеському регіону одна людина загинула, ще щонайменше троє отримали поранення, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, одна людина загинула, щонайменше троє постраждали", – зазначив Кіпер у Телеграм.

За його словами, в Одесі внаслідок атаки пошкоджено скління та фасад об'єкта інфраструктури та прилеглих будівель. Дані щодо наслідків удару уточнюються.

Очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак повідомив, що вибуховою хвилею також пошкоджено вікна у навчальному закладі та житлових будинках поблизу.

"Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч", – зазначив Лисак. Він додав, що спеціалісти районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінку масштабів ушкоджень.

