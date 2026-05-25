МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

Міністерство закордонних справ України висловило вдячність іноземному дипломатичному корпусу, який продовжує працювати в Україні в умовах повномасштабної війни та відмовляється піддаватися російському шантажу і погрозам.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку РФ для столиці та інших населених пунктів України залишається незмінним у порівнянні з попередніми роками та місяцями: "Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня".

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем", – йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на офіційному сайті у понеділок.

У відомстві підкреслили, що Москва фактично визнає: обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипломатичного корпусу, і зазначили, що такі заяви можуть бути використані як доказ у міжнародно-правових процесах проти держави-агресора.

У МЗС також заявили про готовність сприяти додатковому посиленню безпеки іноземних дипломатичних місій у разі відповідних звернень з їхнього боку.

Крім того, у відомстві нагадали партнерам і союзникам, що найефективнішою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на Росію та збільшення підтримки України, зокрема шляхом зміцнення спроможностей протиповітряної оборони.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти чіткі та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", – підкреслили у МЗС.

Як повідомлялося , раніше у МЗС РФ зазначали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів не піддаватися "російському шантажу" та "реагувати пропорційно" шляхом посилення підтримки України. Він зробив цю заяву, за словами кореспондента "Інтерфакс-Україна", коментуючи російські погрози новими ударами по Києву та "центрах ухвалення рішень" на спільній пресконференції з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС і надалі працювати та залишатися в Києві попри російські погрози на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія намагається подати ці заяви як "нову карту", хоча протягом понад чотирьох років і трьох місяців систематично атакувала Київ ракетами та дронами.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-u-zvyazku-z-pogrozami-rf-inozemnomu-dipkorpusu-v-ukrayini