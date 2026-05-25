Інтерфакс-Україна
Події
23:56 25.05.2026

МЗС України подякувало іноземному дипкорпусу за роботу в умовах війни та відмову піддаватися шантажу і погрозам РФ

2 хв читати

Міністерство закордонних справ України висловило вдячність іноземному дипломатичному корпусу, який продовжує працювати в Україні в умовах повномасштабної війни та відмовляється піддаватися російському шантажу і погрозам.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку РФ для столиці та інших населених пунктів України залишається незмінним у порівнянні з попередніми роками та місяцями: "Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня".

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем", – йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на офіційному сайті у понеділок.

У відомстві підкреслили, що Москва фактично визнає: обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипломатичного корпусу, і зазначили, що такі заяви можуть бути використані як доказ у міжнародно-правових процесах проти держави-агресора.

У МЗС також заявили про готовність сприяти додатковому посиленню безпеки іноземних дипломатичних місій у разі відповідних звернень з їхнього боку.

Крім того, у відомстві нагадали партнерам і союзникам, що найефективнішою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на Росію та збільшення підтримки України, зокрема шляхом зміцнення спроможностей протиповітряної оборони.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти чіткі та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", – підкреслили у МЗС.

Як повідомлялося , раніше у МЗС РФ зазначали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів не піддаватися "російському шантажу" та "реагувати пропорційно" шляхом посилення підтримки України. Він зробив цю заяву, за словами кореспондента "Інтерфакс-Україна", коментуючи російські погрози новими ударами по Києву та "центрах ухвалення рішень" на спільній пресконференції з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС і надалі працювати та залишатися в Києві попри російські погрози на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія намагається подати ці заяви як "нову карту", хоча протягом понад чотирьох років і трьох місяців систематично атакувала Київ ракетами та дронами.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-u-zvyazku-z-pogrozami-rf-inozemnomu-dipkorpusu-v-ukrayini

Теги: #подяка #заява #погрози #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:39 25.05.2026
МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

21:24 25.05.2026
Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

17:49 25.05.2026
МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

14:25 25.05.2026
Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

19:20 23.05.2026
Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

Прапор морської піхоти урочисто підняли перед будівлею МЗС України

23:47 22.05.2026
Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

20:47 22.05.2026
Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

21:18 21.05.2026
Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

Сибіга та глава МЗС Нідерландів обговорили оборону, шлях України в ЄС та тиск на Москву

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

ОСТАННЄ

Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Через успішні удари по логістиці ворога поблизу Маріуполя РФ заборонило рух у світлу пору доби на ключових автомобільних шляхах – Волошин

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ

Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

На Оріхівському напрямку Сили оборони України проводять контратакувальні дії, повертають позиції, а РФ хоче до 31 травня підійти до Оріхова – Волошин

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Мінкультури продовжило прийом заявок по програмі "Тисячовесна" до 4 червня

Іран і США зберігають розбіжності щодо деяких аспектів угоди - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА