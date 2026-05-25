Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

Президент Ірану Масуд Пезешкіан видав наказ про відновлення доступу країни до міжнародного інтернету після майже 90-денного відключення, запровадженого на тлі загострення конфлікту зі США та Ізраїлем, повідомляє Reuters опираючись на іранські державні ЗМІ та представника Міністерства зв'язку.

За даними повідомлень, інформацію підтвердив керівник відділу зв'язків із громадськістю Міністерства зв'язку Ірану. Водночас не уточнюється, яким чином і в які строки країна буде повторно підключена до глобальної мережі після ухваленого рішення.

Інтернет-обсерваторія NetBlocks повідомила, що протягом 87 днів більшість іранців не мали доступу до всесвітньої мережі, і лише невелика частина громадян могла користуватися дорогими та розширеними VPN-сервісами для обходу обмежень.

"У звичайний час доступ до глобального інтернету залишається суворо обмеженим через цензуру багатьох вебсайтів, тоді як влада дедалі більше покладається на інтранет, щоб надавати підключені послуги без використання всесвітньої мережі, зокрема для шкіл, які зараз працюють за онлайн-навчальною програмою", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-president-orders-reopening-international-internet-access-state-media-2026-05-25/