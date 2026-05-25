Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

В результаті ворожої атаки по Одесі в одному з районів міста пошкоджено об'єкт інфраструктури, також поранення отримали двоє людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Наразі відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється", – зазначив він у Телеграм-каналі ввечері понеділка.

За словами очільника МВА, на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

