23:03 25.05.2026

Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

В результаті ворожої атаки по Одесі в одному з районів міста пошкоджено об'єкт інфраструктури, також поранення отримали двоє людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Наразі відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється", – зазначив він у Телеграм-каналі ввечері понеділка.

За словами очільника МВА, на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2271

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

21:53 25.05.2026
Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

16:15 25.05.2026
Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

13:34 25.05.2026
В Павлограді вже 10 постраждалих, троє – у важкому стані

10:24 25.05.2026
У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

08:35 25.05.2026
Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

07:08 25.05.2026
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

23:09 24.05.2026
Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

