Інтерфакс-Україна
Події
22:39 25.05.2026

МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

2 хв читати

Росія намагається подати як "нову карту" погрози нових ударів по Києву, хоча протягом 4 років і 3 місяців регулярно атакувала столицю ракетами та дронами, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Протягом 4 років і 3 місяців Росія щотижня атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, а також роями безпілотників, вбиваючи мирних жителів і спричиняючи руйнування", – зазначив Тихий у соціальній мережі X.

"Сьогодні вона (Росія – ІФ-У) розігрує абсолютно "нову карту", погрожуючи… атакувати Київ. Що це означає?", – додав речник МЗС України у понеділок.

Раніше у МЗС РФ додали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".

В свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російські погрози новими ударами по Києву та "центрах ухвалення рішень", , закликав міжнародних партнерів не піддаватися "російському шантажу", а "реагувати пропорційно" – збільшуючи підтримку українців.

Про це Сибіга, за словами кореспондента "Інтерфакс-Україна", заявив на спільній пресконференці з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

Натомість посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС продовжувати роботу та залишатися в Києві попри погрози з боку Росі на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2058986817618088156?s=46

Теги: #атаки #погрози #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 25.05.2026
Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

20:20 25.05.2026
У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

19:03 25.05.2026
Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

17:49 25.05.2026
МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

14:25 25.05.2026
Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

23:44 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

22:36 23.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

21:28 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

ОСТАННЄ

Іран відновлює міжнародний доступ до інтернету після тривалого відключення – ЗМІ

Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Через успішні удари по логістиці ворога поблизу Маріуполя РФ заборонило рух у світлу пору доби на ключових автомобільних шляхах – Волошин

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ

Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

На Оріхівському напрямку Сили оборони України проводять контратакувальні дії, повертають позиції, а РФ хоче до 31 травня підійти до Оріхова – Волошин

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Мінкультури продовжило прийом заявок по програмі "Тисячовесна" до 4 червня

Іран і США зберігають розбіжності щодо деяких аспектів угоди - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА