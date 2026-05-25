МЗС: РФ роками атакувала Київ ракетами та дронами, а тепер розігрує "нову карту" з погрозами нових ударів

Росія намагається подати як "нову карту" погрози нових ударів по Києву, хоча протягом 4 років і 3 місяців регулярно атакувала столицю ракетами та дронами, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Протягом 4 років і 3 місяців Росія щотижня атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, а також роями безпілотників, вбиваючи мирних жителів і спричиняючи руйнування", – зазначив Тихий у соціальній мережі X.

"Сьогодні вона (Росія – ІФ-У) розігрує абсолютно "нову карту", погрожуючи… атакувати Київ. Що це означає?", – додав речник МЗС України у понеділок.

Раніше у МЗС РФ додали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".

В свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російські погрози новими ударами по Києву та "центрах ухвалення рішень", , закликав міжнародних партнерів не піддаватися "російському шантажу", а "реагувати пропорційно" – збільшуючи підтримку українців.

Про це Сибіга, за словами кореспондента "Інтерфакс-Україна", заявив на спільній пресконференці з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

Натомість посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС продовжувати роботу та залишатися в Києві попри погрози з боку Росі на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2058986817618088156?s=46