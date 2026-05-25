Інтерфакс-Україна
22:18 25.05.2026

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Пошкоджена житлова забудова у Краматорську внаслідок атаки РФ
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/15700

У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед поранених є 8-річний хлопчик, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12. Така інформація станом на 21:30. Серед поранених – 8-річний хлопчик", – зазначив він у Телеграм-каналі.

За його словами, на місці працюють усі відповідальні служби, триває пошуково-рятувальна операція: "На місці працюють всі відповідальні служби, пошуково-рятувальна операція триває. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково".

 

21:53 25.05.2026
Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

21:23 25.05.2026
Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

20:34 25.05.2026
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

18:46 25.05.2026
Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

16:15 25.05.2026
Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

13:59 25.05.2026
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

13:34 25.05.2026
В Павлограді вже 10 постраждалих, троє – у важкому стані

11:34 25.05.2026
Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

10:24 25.05.2026
У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

10:19 25.05.2026
Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

