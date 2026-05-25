Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

Пошкоджена житлова забудова у Краматорську внаслідок атаки РФ | Фото: https://t.me/VadymFilashkin/15700

У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед поранених є 8-річний хлопчик, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12. Така інформація станом на 21:30. Серед поранених – 8-річний хлопчик", – зазначив він у Телеграм-каналі.

За його словами, на місці працюють усі відповідальні служби, триває пошуково-рятувальна операція: "На місці працюють всі відповідальні служби, пошуково-рятувальна операція триває. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково".

Джерело: t.me/VadymFilashkin/15700