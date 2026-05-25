22:14 25.05.2026

Через успішні удари по логістиці ворога поблизу Маріуполя РФ заборонило рух у світлу пору доби на ключових автомобільних шляхах – Волошин

Сили оборони України активно вражають логістичні шляхи російських військ поблизу тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область), у зв'язку з чим російське командування запровадило заборону на рух у світлу пору доби на автомобільних шляхах Маріуполь-Волноваха-Донецьк і Маріуполь-Кінські Роздори, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сили оборони України вражають логістичні шляхи біля Маріуполя. Тому російське командування видало заборону руху в світлу пору доби. Російські військові не мають здійснювати якісь пересування на автомобільних шляхах Маріуполь-Волноваха-Донецьк і Маріуполь-Кінські Роздори вдень. Для цього розробляються зараз альтернативні маршрути сільськими дорогами", – розповів речник.

Крім того, за словами Волошина, противник маскує автотранспорт, перефарбовує машини, ніби це вони цивільні, наносить різні рекламні емблеми і надписи різних організацій, намагаючись видати цей автотранспорт за критично важливе перевезення, наприклад продуктів і т.д.

Раніше у понеділок у 1-му корпусі Нацгвардії "Азов" показали ураження цілей окупантів біля російського кордону, зокрема на дорогах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха.

"Азов" патрулює прикордоння навколо Маріуполя...Пілоти 1-го корпусу НГУ "Азов" вже виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону. На відео – бойова робота на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха. Безпечного Приазов'я для окупантів більше не буде", – йдеться у дописі у соцмережах.

