На Оріхівському напрямку Сили оборони України проводять контратакувальні дії, повертають позиції, а РФ хоче до 31 травня підійти до Оріхова – Волошин

На Оріхівському напрямку противник зараз змінює штурмові підрозділи на підрозділи закріплення для того, щоб стояти в обороні, через успіхи українських військових, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оріхівський напрямок, ділянка фронту біля Степногірська і Приморського. Там Сили оборони України активно проводять контратакувальні дії, поступово повертають під контроль раніше втрачені позиції. І росіяни, які там тримали штурмові підрозділи, зараз переходять до оборони і міняють, аби підрозділи могли якось там закріпитися і хоч щось утримати", – заявив Волошин.

Як розповів речник, крім того, за даними розвідки, росіяни хочуть до 31 травня підійти до Оріхова (Запорізька область).

"А якщо дивитись на далекоглядні їхні плани, то до 30 червня росіяни хочуть зайти в Таврійське, і за літо підійти аж під Комишуваху. Проте все це просто "проєкти", – зазначив Волошин.

Він повідомив, що на Оріхівському напрямку ворог проводить заходи з накопичення особового складу штурмових груп на передових позиціях. Зокрема, проводить заміну 108-го і 247-го десантно-штурмових полків: міняють на 387-й і 1445-й мотострілецькі полки.

Крім того, як зауважив речник, командування 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка воює на Гуляйпільському напрямку, здійснила доповідь командувачу угрупування військ "восток" про те, що захопило селище Верхню Терсу.

"І навіть зробили відеоролик, де за допомогою штучного інтелекту показали нібито розгортання прапора біля руїн будинків. Насправді таких будинків немає у Верхній Терсі, і за даними розвідки Верхню Терсу, такий населений пункт, який знаходиться на північний схід від Гуляйполя, за планами російського командування, 55-та дивізія морської піхоти мала захопити ще 15-го травня. Зараз перенесені терміни захоплення цього населеного пункту. І у ворога там "підгорає" дуже", – заявив Волошин.