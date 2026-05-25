Інтерфакс-Україна
Події
21:50 25.05.2026

На Оріхівському напрямку Сили оборони України проводять контратакувальні дії, повертають позиції, а РФ хоче до 31 травня підійти до Оріхова – Волошин

2 хв читати
На Оріхівському напрямку Сили оборони України проводять контратакувальні дії, повертають позиції, а РФ хоче до 31 травня підійти до Оріхова – Волошин
Фото: https://www.facebook.com/marektv

На Оріхівському напрямку противник зараз змінює штурмові підрозділи на підрозділи закріплення для того, щоб стояти в обороні, через успіхи українських військових, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оріхівський напрямок, ділянка фронту біля Степногірська і Приморського. Там Сили оборони України активно проводять контратакувальні дії, поступово повертають під контроль раніше втрачені позиції. І росіяни, які там тримали штурмові підрозділи, зараз переходять до оборони і міняють, аби підрозділи могли якось там закріпитися і хоч щось утримати", – заявив Волошин.

Як розповів речник, крім того, за даними розвідки, росіяни хочуть до 31 травня підійти до Оріхова (Запорізька область).

"А якщо дивитись на далекоглядні їхні плани, то до 30 червня росіяни хочуть зайти в Таврійське, і за літо підійти аж під Комишуваху. Проте все це просто "проєкти", – зазначив Волошин.

Він повідомив, що на Оріхівському напрямку ворог проводить заходи з накопичення особового складу штурмових груп на передових позиціях. Зокрема, проводить заміну 108-го і 247-го десантно-штурмових полків: міняють на 387-й і 1445-й мотострілецькі полки.

Крім того, як зауважив речник, командування 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка воює на Гуляйпільському напрямку, здійснила доповідь командувачу угрупування військ "восток" про те, що захопило селище Верхню Терсу.

"І навіть зробили відеоролик, де за допомогою штучного інтелекту показали нібито розгортання прапора біля руїн будинків. Насправді таких будинків немає у Верхній Терсі, і за даними розвідки Верхню Терсу, такий населений пункт, який знаходиться на північний схід від Гуляйполя, за планами російського командування, 55-та дивізія морської піхоти мала захопити ще 15-го травня. Зараз перенесені терміни захоплення цього населеного пункту. І у ворога там "підгорає" дуже", – заявив Волошин.

Теги: #контратака #оріхівський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 13.11.2025
Зеленський відвідав військовий ПУ на оріхівському напрямку, говорили про потреби воїнів у зброї та людях

Зеленський відвідав військовий ПУ на оріхівському напрямку, говорили про потреби воїнів у зброї та людях

14:26 29.08.2024
Ворог відновив штурмові дії на оріхівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Ворог відновив штурмові дії на оріхівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

15:27 21.02.2024
На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

09:02 10.05.2023
ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

09:24 05.05.2023
ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

09:02 01.05.2023
ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

07:43 20.03.2023
КНДР у вихідні провела навчання, що імітують ядерну контратаку

КНДР у вихідні провела навчання, що імітують ядерну контратаку

22:19 29.05.2022
Вілкул: Проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу

Вілкул: Проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу

07:58 10.03.2022
Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Найбільші банки за ініціативи НБУ підписали меморандум щодо розширення кредитування ОПК

ОСТАННЄ

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Мінкультури продовжило прийом заявок по програмі "Тисячовесна" до 4 червня

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

Іран і США зберігають розбіжності щодо деяких аспектів угоди - ЗМІ

Нардеп Василевська-Смаглюк: Президент говорив про строки завершення гарячої фази війни на засіданні фракції

Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА