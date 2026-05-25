Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Важливий пункт управління та зв'язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області було знищено наслідок удару Повітряних сил Збройних сил України із застосуванням крилатих ракет повітряного базування.

"25 травня 2026 року Повітряні Сили Збройних Сил України застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв'язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Генерального штабу ЗСУ в Телеграм.

У повідомленні відомства підкреслюється, що цей удар є свідченням стратегічної далекоглядності, злагодженого планування та цілеспрямованих дій українських сил: "Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі".