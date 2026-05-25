21:37 25.05.2026

Мінкультури продовжило прийом заявок по програмі "Тисячовесна" до 4 червня

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністерство культури України продовжило прийом заявок по програмі підтримки культурного продукту "Тисячовесна" до 4 червня, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Більше українського! Продовжуємо прийом заявок на Тисячовесну до 4 червня! За останній тиждень до нас звернулися десятки команд, митців і продюсерів із проханням продовжити термін подачі заявок. Тому додаємо ще один тиждень для подачі проєктів", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, це сприяе тому, щоб якомога більше українських митців, музикантів, режисерів, продюсерів, креативних команд і культурних інституцій змогли подати свої проєкти та отримати державну підтримку.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

 

18:48 22.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

Бережна: До експертів "Тисячовесни" додалися Озірна, Робський, Пілунський, Серебрякова, Сухолиткий-Собчук, Самусенко і Буковський

В Мінкультури заявили про недоцифровізованість архівних документів і бібліотек, голова Укрдержархіву Хромов – заперечив

Мінкультури і представництво ЮНЕСКО обговорили необхідність посилення психологічної підтримки журналістів і медійників

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Бережна: До експертів "Тисячовесни" додалися Войцешек, Карпенко, Дорофєєв, Томенко, Тунік і Резунов

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

