21:24 25.05.2026

Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС продовжувати роботу та залишатися в Києві попри погрози з боку Росії на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми залишали Київ. Але ми нікуди не поїдемо!", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці офіційного представництва Європейського Союзу в Україні у Facebook у понеділок.

Матернова назвала заяву Міністерства закордонних справ РФ "шедевром лицемірства", зазначивши, що режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптово заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

Вона заявила, що Росія намагається залякати, спровокувати паніку та ізолювати Україну, однак ці спроби не матимуть успіху.

"ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", – наголосила Матернова.

За її словами, погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не свідчать про силу, а є проявом відчаю.

"Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів", – зазначила посол.

Раніше у МЗС РФ додали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".

 

20:20 25.05.2026
У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

19:03 25.05.2026
Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

17:49 25.05.2026
МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

10:32 25.05.2026
Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

19:35 23.05.2026
Буданов підтримав Зеленського: Від членства України в європейській сім'ї виграють усі

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

08:52 23.05.2026
Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

23:47 22.05.2026
Рубіо заявив про занепокоєння США через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії

20:06 22.05.2026
Спецпосланник Трампа вважає, що постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище, що склалося через ситуацію навколо Ормузької протоки

