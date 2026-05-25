Посол ЄС заявила про намір Євросоюзу залишатися в Києві попри погрози Росії

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір ЄС продовжувати роботу та залишатися в Києві попри погрози з боку Росії на адресу дипломатів та іноземців із вимогами залишити українську столицю.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми залишали Київ. Але ми нікуди не поїдемо!", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці офіційного представництва Європейського Союзу в Україні у Facebook у понеділок.

Матернова назвала заяву Міністерства закордонних справ РФ "шедевром лицемірства", зазначивши, що режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптово заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

Вона заявила, що Росія намагається залякати, спровокувати паніку та ізолювати Україну, однак ці спроби не матимуть успіху.

"ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", – наголосила Матернова.

За її словами, погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не свідчать про силу, а є проявом відчаю.

"Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів", – зазначила посол.

Раніше у МЗС РФ додали, що Москва закликає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв мінародних організацій якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".