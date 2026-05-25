Сибіга про погрози РФ новими ударами: Обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російські погрози новими ударами по Києву та "центрах ухвалення рішень", закликав міжнародних партнерів не піддаватися "російському шантажу", а "реагувати пропорційно" – збільшуючи підтримку українців.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга заявив на спільній пресконференції з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською.

"Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили і знаємо: коли він (Путін – ІФ-У) підвищує цю риторику, то він ескалює, намагається вплинути на так звану західну ментальність – то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, насміхання над усіма мирними зусиллями", – сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Кремль не подає жодних ознак зацікавленості у мирному процесі, "а навпаки, ескалює".

"Значить, і реакція світу повинна бути пропорційною. А це додаткові пакети допомоги Україні, це додаткові ракети Україні. Це пакет стримування", – закликав Сибіга.

Крім того, глава відомства заявив, що Володимир Путін має зрозуміти наслідки відмови від серйозних перемовин і "врешті-решт усвідомити, що він ніколи не досягне військових цілей на території України".

"Йому треба зараз врятувати свою країну, що не вдасться. Ми з нашими партнерами обговорили цю тверду реакцію. Не словами, а що зараз ми конкретно можемо зробити: показати, що Європа не залякана, показати, що ми вже знаємо, як реагувати на такі погрози – пропорційно і силою. І я впевнений, що ця ситуація дозволить нам отримати додаткові пакети солідарності і конкретної підтримки", – сказав Сибіга.

Раніше у МЗС РФ додали, що Москва закликає "іноземних громадян, включно з персоналом дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій" якнайшвидше залишити місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".