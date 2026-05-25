21:15 25.05.2026

Іран і США зберігають розбіжності щодо деяких аспектів угоди - ЗМІ

Деякі аспекти меморандуму щодо вирішення конфлікту Ірану і США, зокрема формулювання, пов'язані з іранською ядерною програмою, досі не узгоджені, повідомляє в понеділок CNN із посиланням на американські джерела.

"Розбіжності через формулювання щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій затримують завершення узгодження угоди про припинення воєнних дій", - ідеться в повідомленні.

Однак, за словами співрозмовників CNN, як і раніше, зберігається оптимізм щодо того, що "розбіжності в позиціях будуть усунені порівняно скоро".

У ніч на понеділок телеканал Fox News із посиланням на інформованого американського чиновника повідомив, що Іран "загалом погодився з рамковою угодою", і вона на 95% готова. Водночас він зазначив, що учасники перемовин усе ще сперечаються щодо формулювань, які стосуються ядерної програми Тегерана та Ормузької протоки. Джерело телеканала зазначило, що США можуть відновити бойові дії, якщо угоди в результаті не буде досягнуто.

 

 

