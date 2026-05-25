21:00 25.05.2026

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" в понеділок говорив про перспективи завершення гарячої фази війни на засіданні фракції, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Однаково зараз почнуть зливати телеграм-каналам, то розповім сама. Завершилась зустріч фракції з Президентом. Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета – не дати рф можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", – написала Василевська-Смаглюк в телеграм-каналі.

За її словами, Зеленський сказав, що від Європи очікується, хто зараз буде модератором мирного треку від них, а також що ми очікуємо делегацію зі США найближчим часом.

"Також багато говорили про перспективи членства в ЄС. Президент сказав, що ми, народні депутати, виконали абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів і до літа їх мають відкрити. Щодо питання асоційованого членства без права голосу і без торгово-економічних перспектив це членство не дасть українцям відчуття справедливості", – додала вона.

Окремо нардеп вказала, що обговорювалася тема можливого наступу на північ України.

"Ці загрози розглядаються і не виключаються. Вживаються заходи щодо протидії цьому. Які саме, із зрозумілих причин, писати не буду", – резюмувала вона.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за підсумками зустрічі також бачить досяжність довгоочікуваного миру у цьому році: "І результатом цієї зустрічі особисто для мене є ствердження розуміння досяжності довгоочікуваного миру у цьому році. А також значного прогресу в євроінтеграції".

"Отже, зустріч безперечно корисна і такі зустрічі мають стати системними, не викликаючи ажіотажу, чуток та ворожіння на кавовій гущі серед окремих експертів та представників опозиції", – зазначив він у Телеграм-каналі коментуючи зустріч фракції "Слуга народу" на чолі з президентом.

 

Теги: #війна #закінчення #зеленський

20:00 25.05.2026
Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

19:56 25.05.2026
